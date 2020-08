13







di Alberto Toppi

Adesso è ancora presto, molto presto, ma con il tempo si sprecheranno i paragoni con il predecessore Sarri. Il giudice sarà il campo, perché un conto è conoscerne la filosofia di gioco, un conto sarà vedere come Pirlo la applicherà sul rettangolo di gioco, e le premesse sono le migliori. Visto che il Maestro all’opera è ancora un’incognita, ci si può soffermare sulla conferenza stampa di presentazione. Ed è un biglietto da visita, un primo approccio del Pirlo allenatore che tutti aspettiamo di vedere, perché la comunicazione è importante e lascia intravedere la stoffa di un tecnico. Determinato, chiaro e pacato come sempre, l’ex regista è stato convincente nel rispondere alle domande dei giornalisti, facendo già emergere una differenza con Sarri.



SARRI E QUELLA MANCATA RICHIESTA… – Il tecnico toscano è stato esonerato dopo un’annata burrascosa sotto l’aspetto della critica, colpevole di non aver mostrato quel bel gioco per cui era stato scelto un anno fa. Con il passare del tempo è sembrato palese come gli interpreti per esprimere il suo credo calcistico non fossero quelli adatti, e il peccato originale risiede nei suoi primi passi nel mondo Juve. L’ex Napoli non hai mai messo in chiaro con la società la necessità di prendere quei due/tre giocatori affinchè la macchina potesse funzionare. Jorginho per esempio, suo fedelissimo all’ombra del Vesuvio e nell’anno al Chelsea. Nome e cognome mai fatti a Fabio Paratici, pronunciati solo quando ormai era troppo tardi. Timidezza, voglia di valorizzare il gruppo già a disposizione senza sembrare presuntuoso nelle richieste? Non è dato sapere cosa abbia pensato Sarri, ma mese dopo mese ha pagato dazio.



PIRLO INDICHERÀ GLI ACQUISTI – Pirlo ha già deciso di non incappare in questo errore. “Io sono l'allenatore e voglio certi tipi di giocatori, ne sto parlando con la società perché ho delle idee precise", parole pronunciate con la sua naturale pacatezza, probabilmente quella con cui ha indicato a Paratici le carte d’identità dei giocatori su cui puntare (vedi Locatelli, Dzeko e Bellerin). Adesso toccherà al CFO bianconero incastrare uscite, entrate e ingaggi sostenibili, missione non di poco conto a cui va aggiunta la risoluzione del contratto di Higuain. Decisione presa da tempo, ma sentita direttamente da Pirlo in sala stampa, fa un altro effetto.