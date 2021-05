1









Per capire l'importanza di Danilo in questa stagione basta vedere il minutaggio dei giocatori della rosa di Pirlo: il brasiliano è quello che ha giocato più di tutti, 3764 minuti. Nessuno come lui in tutta la squadra. Neanche Szczesny. Neanche Ronaldo. Impossibile, quindi, lasciarlo fuori proprio nella partita più importante: quella contro il Bologna che - in caso di vittoria e di risultato negativo del Milan con l'Atalanta - potrebbe dare alla Juve il pass per la prossima Champions League.



IRRINUNCIABILE - La qualificazione quindi passerà anche dai piedi del 'professor' Danilo, che brasiliano non è solo sulla carta d'identità ma anche con il pallone tra i piedi. Segni particolari: duttilità. Terzino - preferibilmente destro, all'occorrenza anche sulla fascia mancina - difensore centrale e se serve può giocare anche a centrocampo. Eccome se serve. Per informazioni chiedere ad Andrea Pirlo che in un difensore ha trovato il miglior regista della squadra. Contro il Bologna sarà sicuramente in campo, bisogna solo capire dove: e tutto gira intorno a Dejan Kulusevski.



IL RUOLO - Se lo svedese dovesse giocare esterno a destra Cuadrado farebbe il terzino con Alex Sandro dall'altra parte e Danilo a centrocampo vicino a Rabiot: in quel ruolo l'ex City è in pole rispetto ad Arthur e McKennie. Se invece Pirlo dovesse lasciare fuori Kulusevski (o magari spostarlo più avanti vicino a Ronaldo), Cuadrado potrebbe avanzare sulla linea di centrocampo e Danilo diventerebbe il terzino destro. La certezza è che Pirlo non rinuncerà al brasiliano - e non lo farebbe mai - che al centro o sulla fascia è capace di mettere ordine in campo facendo ripartire l'azione. E, magari, consegnando la qualificazione alla prossima Champions alla Juve.