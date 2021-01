L'allenatore della Juveha commentato la vittoria con l'Udinese: "Non è stata la migliore Juventus, venivamo da un brutto ko con la Fiorentina ed eravamo timorosi e impauriti. Soprattutto quando gli avversari attaccavano la profondità. Nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo fatto meglio.. L'abbiamo tenuto in campo per tutta la gara perché volevamo che facesse questo gol, se l'è meritato".- "Quando difendiamo deve stare più al centro, se recuperiamo palla in uscita può sfruttare gli inserimenti, è bravo ad attaccare.; sugli esterni eravamo in ritardo. Ma era importante l'atteggiamento e la voglia di volevo vincere in qualsiasi modo. Dovevamo avere pazienza perché sapevamo che loro avrebbero fatto una partita d'attesa, siamo stati bravi".- "Quando sta bene è un giocatore importante, intelligente che sa posizionarsi sempre bene in tutte le zone del centrocampo., visti i tanti problemi fisici in carriera. Morata? Valutiamo giorno per giorno come procedere il recupero".- "Dopo la Fiorentina abbiamo fatto un discorso nel quale ho parlato prima io e poi la squadra, per capire il momento delicato con tanti punti di svantaggio dalle prime, ma dobbiamo avere fiducia nel lavoro quotidiano, mettendo determinazione e voglia di arrivare al risultato. Se manca quello, manca tutto. Il mercato? Con la società abbiamo già parlato di cosa fare.. Il giocatore perfetto non esiste. Giroud? Ci potrebbe servire, ma Paratici ne sa più di me. Speriamo di fare qualcosa nei prossimi giorni".- "Il Milan al primo posto me l'aspettavo.perché ero incuriosito dal suo lavoro. Sta facendo molto bene, e si meritano tutto quello che hanno".