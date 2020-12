C'è poco da pensare alle scelte da fare in attacco per Andrea Pirlo, alla vigilia del derby col Torino l'allenatore bianconero ha solo due attaccanti di ruolo: Ronaldo e Dybala. E saranno loro a partire titolari lì davanti dove non potrà contare sulla presenza di Morata squalificato. La Juve scenderà in campo con un 3-4-1-2 dove ci sarà il ritorno di Kulusevski dal primo minuto e Cuadrado spostato sulla linea dei centrocampisti.