"Debutto in Champions per Pirlo da allenatore. Quella Champions che, purtroppo, non ha mai vinto da giocatore". Anche Francesco Repice finisce nella bufera. E' bastata una frase per entrare nel vortice dell'antijuventinità, in quello che tutti i giorni colpisce un bersaglio diverso e lo accusa duramente sui social, rimbalzando qua e là tra commenti e insulti. Questa volta è toccato al noto radiocronista Rai, spesso esaltato dai tifosi della Juventus per i suoi racconti delle notti europee. E' stato protagonista, soprattutto, tra Wembley e Madrid nel 2017/18, quando Allegri e i suoi sfiorarono l'impresa e in quell'occasione tutti ne hanno esaltato le doti. Oggi, però, è tornato in cima all'interesse pubblico, ma diventando bersaglio per le critiche e non per gli elogi. Ovviamente, i tifosi juventini si sono infuriati e ne hanno difeso la professionalità, così come qualche collega che ha sottolineato il contesto in cui la frase incriminata è stata pronunciata, legato soltanto al suo passato bianconero e non a quello milanista, in cui Pirlo ha sollevato sì la Champions League.



