Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Verona: "Schiaffo per reagire? Non dovrebbe essere così. Abbiamo fatto un primo tempo troppo attendista, poco aggressivo con i centrocampisti, ma le occasioni migliori sono state le nostre. C'è stata nel secondo una buona reazione dopo il gol loro ma non dobbiamo prendere uno schiaffo per reagire.



KULUSEVSKI - Lo avevamo fatto riposare perché veniva da sei partite consecutive ed era anche l'unico cambio in panchina, il resto erano ragazzi. Quindi dovevamo aspettare per dargli un po' di riposo, è entrato benissimo e ha fatto la sua partita.



DYBALA - Non ci aspettavamo restasse in campo 90. Ha fatto una buona partita e siamo soddisfatti.



BONUCCI INFORTUNIO - Preoccupa? Vediamo. Aveva sentito qualcosa già a Kiev, ha stretto i denti per stasera, vedremo poi domani con calma.



DIFFICOLTA' - Quando giochi contro Verona o Atalanta è sempre difficile, giochi uomo contro uomo a tutto campo, tutto sui duelli. Abbiamo provato giocate di prima per saltare la loro pressione, credo siano venute bene anche nel primo tempo. Abbiamo sbagliato scelte poi sull'ultimo passaggio. Quando giochi contro di loro è sempre dura, per tutti, potevamo fare sicuramente meglio. I centrocampisti hanno fatto una buona partita, lo stesso Arthur che era alla seconda partita ha tenuto per tutti i 90' anche nella gestione del pallone. Ma dobbiamo migliorare.



MENTALITA' CAMPIONATO-CHAMPIONS - Lo sapevamo che sarebbe stato più difficile oggi che a Kiev, soprattutto per l'intensità che ti dà il Verona, quindi abbiamo lavorato molto in questi due giorni sulla pressione a uomo, di cercare certe giocate. Non dobbiamo prendere schiaffi per svegliarci. Una cosa è giocare in Champions con il pubblico che ti alza anche l'attenzione, una cosa è qui, stasera con un clima soporifero, però dobbiamo partire subito con determinazione dall'inizio. Le partite si vincono anche così.



CON RONALDO COME SI GIOCA? - Alternanza con Morata o esterno? Abbiamo in mente di farli giocare insieme, Ronaldo con Dybala o Ronaldo con Morata. In base alle caratteristiche dei giocatori ci adatteremo con gli altri giocatori. Centrosinistra Ronaldo, posizione classica, non gioca da esterno. Girare lì come Dybala o Kulusevski, sono giocatori simili lì. Oggi ci mancava anche l'ampiezza con Chiesa e abbiamo provato a far recuperare la condizione a Bernardeschi dopo un periodo di inattività.



GIOCATORI FRENATI - Le posizioni possono scambiarsi nella partita, l'importante è muoversi in certe zone per creare scompiglio nella difesa avversaria. Poi gli uomini possono cambiare".