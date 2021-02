Nel corso della conferenza stampa di oggi, Andrea Pirlo ha parlato di una novità rispetto alla gara d'andata: "Ne parlavo con i miei collaboratori, rispetto a un girone fa non mandavamo a saltare McKennie, calciava i piazzati Kulusevski, significa che non conoscevamo benissimo i nuovi... poi abbiamo scoperto che Kulusevski non è un grandissimo calciatore di corner e McKennie è un grande saltatore, per esempio, dovevamo provare in partita per conoscerci".