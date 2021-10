continuerà a essere l'allenatore del, indipendentemente dall'esito della partita contro l'Atletico Madrid". A parlare - lo riporta il Mundo Deportivo - è Joan, presidente blaugrana, che nell'immediata vigilia di un match delicatissimo per la sua squadra, spegne le voci sul futuro dell'allenatore olandese e di riflesso sui suoi possibili successori. Tra loro, nelle ultime ore, si era fatto sempre più largo il nome dell'ex allenatore della Juventus Andrea; in Spagna, sempre il Mundo Deportivo, rilanciava anche la candidatura di un altro ex bianconero: Antonio Conte.FIDUCIA - "Koeman merita fiducia - ha aggiunto Laporta - perché è un simbolo del Barcellona, ne è tifoso ed è venuto qui in un momento di difficoltà. Quando recupereremo gli infortunati saremo più competitivi, intanto chiedo ai tifosi di confidare ancora in Koeman. Ho parlato con lui, farà di tutto per ritrovare vittorie e bel gioco".