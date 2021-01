Scherzi e risate, sempre nell’ambito di un’amicizia vera e prolungata nel tempo. Sono tanti gli scherzi tra Pirlo e Gattuso, il primo ideatore e il secondo vittima, salvo poi prendersi la rivincita con le famose ‘cinquine’. L’edizione odierna di Tuttosport ha riporta le parole di Massimo Oddo, ex compagno di entrambi al Milan, che racconta uno scherzo ideato anche con Nesta: “Una volta, in ritiro, dormiva in una camera con due letti: io, Pirlo e Nesta gli abbiamo fatto il “sacco” in uno e messo la sabbiolina nell’altro. È venuto a cercarci uno per uno in camera”.