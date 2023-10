Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Andreaha parlato anche del suo rapporto con Massimiliano. Ecco le sue dichiarazioni: "È stato un rapporto normale nonostante siano state dette tante cose. Sono stato due anni con lui, il primo alche è stato l'unico sfortunato della mia carriera in rossonero. Lui nel mentre aveva trovato altre soluzioni e aveva pensato che non fossi un giocatore più importante per quel Milan. Allaho fatto un bellissimo anno con lui, era la ciliegina sulla torta per chiudere il ciclo in bianconero. Non volevo essere un peso per nessuno e non giocare partite importanti, per questo ho preferito andare via io anche se avevo ancora un anno di contratto".