Nell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Tomaselli parla del nervosismo mostrato da Andrea Pirlo in conferenza stampa ieri pomeriggio. "Come se questo contesto non fosse sufficientemente teso, alla positività al Covid di Bentancur si è aggiunta quella di un collaboratore tecnico e del portiere dello Spezia, avversario martedì scorso della Juve. Un elemento che aggiunge altra tensione all'ultima tornata di tamponi. E il nervosismo mostrato ieri da Pirlo è una conferma che il momento è solenne: o si fa la Juve, o inizia un'altra stagione, dentro e fuori dal campo".