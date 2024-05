La Sampdoria continua a coltivare i suoi sogni senza arrendersi. Dopo aver raggiunto i playoff, ora l'obiettivo è la Serie A, partendo dai quarti di finale e poi avanzando attraverso semifinali e finali, sia d'andata che di ritorno. Cinque partite, o sei considerando anche quella contro il Catanzaro, separano i blucerchiati dal ritorno nella massima serie dopo soli dodici mesi in Serie B.Andreasi presenta senza timori. Dopo la vittoria contro la Reggiana e fino a quando la Sampdoria rimarrà in corsa, non intende nascondersi. Le sue dichiarazioni al termine dell'ultimo incontro sono state inequivocabili.La Gazzetta dello Sport ha tracciato un percorso attraverso la stagione della Sampdoria e di Andrea Pirlo, il quale ha recentemente ricevuto l'onore di essere inserito nella "" del Messico, con una cerimonia tenutasi a Leon il 3 settembre. La stagione è iniziata con il handicap di una penalizzazione di due punti e ha affrontato numerose sfide legate agli infortuni. È stato il carattere del tecnico a fare la differenza nel momento di crisi, guidando la squadra verso una svolta determinante.