“Se lo chiedete a me dico io, visti i numeri. Io ho giocato meno partite di Pirlo e abbiamo fatto lo stesso numero di gol in A, anche se uno dei suoi era autorete, ma siccome lui è italiano gli hanno dato gol. Quindi penso di essere stato io migliore” . Così, col sorriso, Sinisa Mihajlovic ha risposto alla domanda su chi fosse, tra lui e Andrea Pirlo, il migliore a calciare le punizioni. Entrambi hanno siglato 28 reti in A. Questa, la risposta dell'allenatore bianconero: "Per le punizioni basta guardare i numeri per capire chi è il migliore”.