L'ex terzino brasilianoha rilasciato un'intervista a La Repubblica. Tra i tanti temi toccati, la Juve di Pirlo e l'Inter dell'ex bianconero Conte:- "Dopo anni di successi erano sazi. Pirlo ha grandi qualità, mi ricorda per crescita, temperamento e approccio un altro grande campione: Zidane. Qualche incertezza è normale prima dei successi. Pirlo vincerà anche da allenatore".- "Sul fatto che l'Inter vincesse il titolo non avevo dubbi: la finale di Europa League dell'anno scorso ha fatto capire che il lavoro di Conte avrebbe dato i frutti giusti. Di Antonio, complice la crisi economica, ho pensato che sarebbe potuto andare via".