Intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara col Porto,ha parlato così sulla partita di domani della Juventus: "Sarà importante perché ce lo giochiamo su 180', domani affronteremo un primo round con calma e lucidità. Il Porto è una squadra tosta che subisce poco, ha un atteggiamento simile all'Atletico Madrid quindi sappiamo a cosa andremo incontro".- "Sta abbastanza bene. Si porta avanti un problema da un po' di tempo, ma riesce sempre a stringere i denti per dare il massimo. Giocherà, anche se non è al 100%".- "E' importante averlo recuperato, ora deve ricominciare a far parte della squadra. Negli ultimi due giorni si è allenato con il gruppo e le sensazioni sono positive, ha ancora un po' di dolore ma è giusto che venga insieme a noi in Portogallo. Anche se non è al meglio, domani sarà insieme alla squadra".