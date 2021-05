Weston McKennie dovrebbe partire titolare nella gara di domani contro il Milan: l'americano arrivato in estate dallo Schalke agirà sulla fascia sinistra nel 4-4-2 di Andrea Pirlo, che nella conferenza di oggi ha parlato di come è cambiato il centrocampista: "E' dimagrito ed è una cosa che gli abbiamo messo in testa, dev'essere un professionista al 100% e non solo al 50%. Quando giochi a questi livelli devi essere focalizzato per raggiungere gli obiettivi di squadra. Ora è concentrato".