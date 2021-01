Non può essere contento Andrea Pirlo dopo il ko della Juventus contro l'Inter: "Abbiamo sbagliato l'atteggiamento fin dall'inizio, quando in queste partite non hai la rabbia e la determinazione per cercare di vincere i duelli diventa difficile. N, abbiamo avuto paura del gioco d'attacco dell'Inter e nella testa abbiamo pensato solamente a fare la fase difensiva, neanche troppo aggressiva, e poi avevamo poco spazio per avere in mano la partita. E quando dai campo a loro per il contropiede diventano devastanti".- "La mia notte peggiore da quando alleno la Juve?. Ora dobbiamo rialzare la testa perché mercoledì ci giochiamo una finale. In queste partite devi mettere la stessa voglia e la stessa rabbia degli altri per essere sullo stesso livello, poi le qualità dei singoli vengono a parte. La foga agonistica in queste partite va messa alla pari, noi non l'abbiamo fatto fin dall'inizio e il risultato è questo".- Ronaldo largo a destra? Non avevamo provato questa soluzione, è un attaccante che si muove su tutto il fronte e magari ha cercato di trovare più spazio in quella zona del campo avendo anche Chiesa che poteva tenere un esterno sempre alto; quindi ha cercato di trovare un po' più di spazio nella zona di Bastoni.. Se li fai crossare con calma, sappiamo che arrivano dentro con tanti giocatori e se non segui gli inserimenti diventa difficile".- "Le nostre ambizioni rimangono le stesse. Stasera abbiamo fatto un passo falso contro una squadra importante, ma in un lungo percorso può capitare. Peccato perché avevamo una serie positiva da mandare avanti, ma. Siamo stati troppo lenti a far girare la palla e l'abbiamo fatto soprattutto tramite i difensori invece che farlo attraverso i centrocampisti, provando a fare l'uno contro uno di Chiesa da una parte e l'inserimento di Ramsey dall'altra per portar fuori uno dei loro centrali. Quello non l'abbiamo fatto perché se giri sempre da dietro con tre difensori loro fanno presto a sistemarsi. Siamo passati poco tramite i centrocampisti, loro si chiudevano bene e abbiamo trovato pochi passaggi filtranti tra le mezz'ali".- "Chi ha sbagliato? In primis io,. Se la squadra non ha fatto quello che avevamo provato vuol dire che non avevamo capito bene quello che avevamo impostato. Avevamo provato una buona fase difensiva, poi dopo 15' ci siamo fatti sorprendere perché siamo stati disordinati e poi è diventata una partita difficile".