Difesa a 3, difesa a 4, trequartista, modulo ibrido... Le formazioni messe in campo da Andrea Pirlo sono un rompicapo per gli addetti ai lavori che devono metterla nero su bianco inquadrandola in un modulo! Ma come gioca davvero la Juventus? Ferencvaros-Juve, al momento sull'1-0 per i bianconeri - pardon, arancioneri - ci sta dando una risposta molto più "scolastica" di quanto si possa pensare. Si scrive 4-4-2, si legge 3-5-2: Bonucci, Chiellini e Danilo dietro (in quest'ordine, col capitano al centro); Cuadrado esterno destro e Chiesa a sinistra; Ramsey mezzala destra, Rabiot sinistra, Arthur in cabina di regia; Ronaldo-Morata punte. Pirlo rinuncia quindi anche al "trequartista" visto all'opera nelle prime uscite stagionali.