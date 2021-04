4









In conferenza stampa, Andrea Pirlo presenta la sfida con la Fiorentina.



COSA MI CONVINCE - "Mi convince lo spirito che abbiamo all'interno di ogni calciatore. Abbiamo in testa un unico obiettivo: qualificarci in Champions. Andiamo avanti con forza per raggiungere questa cosa importante in questo momento. Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere. All'andata è stata una brutta partita, la prima sconfitta, quasi tutta la partita in 10, grande spirito di rivalsa contro una squadra storicamente avversaria, storicamente contro per tanti fattori. Sarà una bella partita, speriamo di fare un bel risultato".



DYBALA - "Sta molto meglio, più passano le partite e mette minuti nelle gambe. Si è visto anche l'altra sera, è iniziata in un certo modo e l'ha finita sempre meglio. Le gambe iniziano a girare nel modo giusto e lui si sente sempre meglio. Abbiamo ancora l'allenamento di oggi poi vedremo domani".



GESTIONE RONALDO - "Il periodo più difficile? Non lo so, sono al primo anno, c'è stato chi l'ha gestito per tanti anni. Ho un bellissimo rapporto con lui, ha sempre voglia di far bene. Si arrabbia anche quando perde le partitine. Quando uno vuole sempre raggiungere il massimo, sono atteggiamenti normali. Ha sempre voglia di vincere. Vuole sempre mettere il suo apporto e deve essere un lato positivo per i ragazzi".



DIFESA - "Chiellini dovrebbe rientrare dal primo minuto, Danilo valutiamo oggi, aveva ancora fastidio all'adduttore dopo un colpo con il Parma. Valutiamo oggi nell'allenamento".



SUPERLEGA - "Se ha condizionato? Normale che prima della partita di Parma c'erano state tante voci, si parlava solo di Superlega e magari ha influenzato la testa dei giocatori un po'. Ma l'obiettivo resta quello di qualificarci in Champions. Abbiamo in testa questo, dobbiamo vincere le partite e raggiungere l'obiettivo. Le voci di ora non ci cambiano nulla, sappiamo cosa fare e come farlo. Si parlerà a lungo, ma la concentrazione sarà ancora di più su ciò che dobbiamo fare".



RAMSEY-CHIESA - "Chiesa non sarà tra i convocati, non ha recuperato. Aaron può essere della partita, non ha giocato tanto perché ha avuto qualche piccolo problema che non gli ha consentito di essere al massimo. E' entrato bene in partita e può essere l'occasione per giocare".



IN TRASFERTA - "4 gare in trasferta? Tutto molto relativo. Ci saranno le settimane per prepararle e organizzare bene viaggi e recuperi. Giocare prima o dopo le altre? Domani giocheremo alle tre, non so se può essere vantaggio o uno svantaggio. Dobbiamo vincere, giocare prima o dopo non conta. Siamo concentrati e andiamo a Firenze per fare i 3 punti, che è la cosa più importante".



MORATA - "Sta bene, non ha giocato per turnover. Ho 3 attaccanti di livello e in base all'avversario decido chi deve giocare. Ci ha dato tanto quest'anno e ci puntiamo anche in futuro. Contiamo su di lui al 100%". RABIOT - "Sta facendo bene, è molto migliorato sotto tutti i punti di vista. Domani partirà dall'inizio".



FIORENTINA - "Iachini è tornato, aveva fatto il primo percorso. Lo conosciamo, allena da tantissimi anni. Ha portato compattezza, ma ovunque va porta la sua impronta per una squadra compatta e l'abbiamo visto nei video, sappiamo cosa ci aspetterà".



CONTINUITA' - "Se mi fido? Sì, mi fido. Ciecamente. Lavoriamo per quest'obiettivo, talmente importante da non poterci permettere di lasciare da parte altre cose. So cosa vogliono i giocatori, cosa vuole la società. E lavoriamo per la qualificazione. Hanno in testa cosa fare in queste partite. Saranno partite, importanti, difficili. Ma in Italia non c'è la partita in cui puoi permetterti di abbassare la guardia. Sono convinto che le affronteremo con la giusta concentrazione".



SECONDO POSTO - "L'obiettivo è quello di vincere le partite, poi dipenderà da cosa faranno sopra di noi. Poi vedremo alla fine dove arriveremo. Dovremo fare più punti possibile".



AMBIENTE - "Che aria si respira? Il clima è positivo, la squadra vuole finire bene perché l'obiettivo è importante. Dopo aver perso per strada il campionato e la Champions. L'obiettivo è nella testa di tutti, deve essere quasi una sorta di obbligo, il clima deve essere sereno ma con concentrazione totale per far sì di poter arrivare agli obiettivi"



AGNELLI - "L'ho visto sereno, normale che si sia parlato tanto di lui in questo periodo e se ne parlerà ancora. Ma è sereno, sa cosa deve fare. Porta entusiasmo al campo, da quel punto di vista siamo tranquilli".



DEMIRAL - "Non è a disposizione, ha avuto un risentimento e non si allena con la squadra. Bonucci? Vedremo come hanno recuperato quelli che hanno giocato".



MINACCIA - "Temete le minacce sulla Champions? No, non abbiamo paura di questo. Siamo sereni, concentrati. E' il nostro lavoro e siamo convinti di poter terminare la stagione sui nostri obiettivi".