Dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, Andrea Pirlo parla in conferenza per presentare la sfida con il Verona. Dalle 14, le sue parole in diretta su IlBianconero.com.



DOPO KIEV - "Li ho trovati bene, anche perché abbiamo avuto tempo per riposare, per scaricare dopo le due partite ravvicinate, a parte Chiellini che starà fuori per qualche giorno gli altri tutti a disposizione".



RONALDO - "Fino a ieri sera nessuna novità, aspettiamo i tamponi come li abbiamo fatti noi stamattina li ha fatti anche lui a casa. Se ci saranno novità, comunicheremo".



ALEX SANDRO - "In via di recupero, brutto infortunio dopo la Samp. Sta recuperando, deve ritrovare la forma anche se è un po' indietro. Non prima della sosta credo possa rientrare, avremo tempo, meglio non accelerare".



DYBALA - "Domani Dybala gioca, non ho avuto bisogno di pungolarlo. Come ho sempre detto, ha bisogno di allenarsi perché ha avuto poco tempo di farlo con noi. Infortunio, nazionale, poi il virus. Ha avuto poco tempo, ci sono state due occasioni in cui l'avevamo in panchina e siamo rimasti in 10 e non c'era modo. Ha giocato a Kiev, ma domani è giusto che parla dall'inizio".



MORATA - "Preso per quello, è un giocatore forte che può darci diverse soluzioni. Con Dybala hanno già giocato insieme, si conoscono molto bene. Possono coesistere tranquillamente, spetterà a loro trovare le soluzioni migliori durante la partita".



DE LIGT - "​De Ligt sta bene, dobbiamo solo aspettare l'ortopedico per il via libera. Si allena con noi da qualche giorno, evitando i contrasti. Fisicamente e mentalmente sarebbe pronto per giocare. Aspettiamo l'ortopedico".



SITUAZIONE PARTICOLARE - "Anche psicologo? La situazione è surreale, lo sapevamo dall'anno scorso. L'abbiamo visto a Kiev, 20mila persone e sembrava che il mondo fosse cambiato. Capisci la situazione di pericolo sentendo i tifosi e l'allarme scatta prima nei giocatori. Giocare così non è facile, per noi e per gli altri. Stando a noi in quarantena, non avendo fatto ritiro, mi ha fatto piacere così ho a disposizione i ragazzi, amalgamare il gruppo e spiegare quello che volevamo provare".



RONALDO - "No, deve fare la visita di idoneità. Se fosse negativo, domani non giocherebbe".



RICHIESTE A MORATA - "Ultimamente era abituato tanto a giocare in fase difensiva, avere 80 metri di campo per il contropiede. Cerchiamo che sia sempre a disposizione del gioco, ricevendo e mettendosi bene con il corpo, dare pressione per liberare l'uomo nell'uno contro uno. Mettersi a disposizione per andare da una parte all'altra velocemente".



BERNARDESCHI - "Anche lui rientra da un infortunio, è qualche partita che rientra da qualche minuto. Fisicamente sta meglio. Vogliamo proporlo per tutta la fascia, l'aveva già fatto alla Fiorentina, qui ha fatto più copertura da attaccante esterno da tridente. Io lo vedo sulla fascia. Ci stiamo lavorando e sono sicuro che sarà una bella risorsa".



TREQUARTISTA - "Domani sta fuori sicuramente Chiesa che è squalificato. Tante soluzioni, poi dipenderà dalle partite. Ramsey ha fatto un grande lavoro, coprendo i quattro. In generale dipenderà dalle partite, dipenderà da chi metti in avanti e le posizioni".



ARTHUR-RABIOT - "Compatibile perché tutti e 4 i centrocampisti sono compatibili. Come detto nelle scorse conferenze, non sono registi o mezzali, sono tutti e 4 giocatori che possono giocare insieme. Quattro giocatori che ruoteranno per due posti".



MCKENNIE - "Sì, ci sono i tempi tecnici. Ieri negativo, oggi la visita, speriamo che domani possa essere a disposizione per venire in panchina".