Andrea Pirlo, a DAZN, ha commentato Lazio-Juve.



MIGLIOR PRESTAZIONE - "Avevamo fatto una bella partita, non avevano mai tirato in porta, zero avvisagli. Le partite e i campionati si vincono con i dettagli, non abbiamo gestito negli ultimi minuti. Soddisfatti per la partita, non per il risultato".



ALTRA FACCIA - "La testa conta? La testa viene sempre prima di tutto, la mentalità di gestire la partita, di gestire ogni situazione. Se vai con un atteggiamento non positivo, fai brutte prestazioni. I ragazzi hanno dato il massimo, peccato per questo risultato: meritavano molto di più".



COSA MANCA - "Manca la cattiveria, la voglia di raggiungere questi risultati. Per vincere campionati non bisogna mollare secondi e dettagli. Oggi l'abbiamo fatto per grande parte della gara, peccato per questi ultimi 15 secondi, non era nelle avvisaglie prendere gol. Soluzioni? Bisogna proporre questo tipo di calcio, quando lo fanno si vedono buone soluzioni. Danilo va a cercarsi lo spazio, sono importanti le posizioni".



RONALDO - "Fondamentale, non solo per noi ma ovunque è stato. Problema alla caviglia e costretto a uscire, chi è entrato ha fatto bene. Siamo mancati nel tenere la palla, nel gestire le giocate. Nel complesso però siamo soddisfatti".



CUADRADO - "Ha sbagliato il raddoppio? L'ho già detto, i dettagli sono quelli che ti fanno vincere. Sbagliato un raddoppio, non può entrare in mezzo a due. Ha fatto una grande partita, ma per portarla a casa devi dare qualcosa in più".



SERVE TEMPO - "La data di fine lavori? Siamo sempre lavorando per migliorare, ogni partita ci serve per mettere idee in campo, purtroppo ci viene sempre a mancare qualche giocatore. Chiesa non è riuscito a giocare, neanche Chiellini, fuori De Ligt, Alex Sandro. Non devono essere alibi e ogni partita deve essere importante".



DANILO - "Ha un sostituto? Hai detto bene, Alex Sandro non l'abbiamo avuto a disposizione, ma può fare il terzino di spinta che il centrale d'impostazione. Ha queste doti e lo proveremo anche in queste posizioni".