Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria contro il Bologna: “Gara importante per dare intensità, abbiamo fatto bene nel primo tempo. Se non riesci a fare gol le partite rimangono in bilico. Abbiamo disputato una buona partita contro una squadra che pressava alto”



SU ARTHUR – “Abbiamo parlato, lui preferisce giocare leggermente più avanzato e lasciare i compiti difensivi ad un altro centrocampista”



SU MORATA – “Abbiamo deciso di mettere un altro attaccante per mettere più peso in fase offensiva. Loro stavano cercando di pressare, un attaccante come Alvaro è stato utile nelle ripartenze”.



SULLA PARTIA – “È normale che vorresti avere il dominio del gioco, lavoriamo quotidianamente su questo, sulle preventive, a volte lasciamo spazio ai giocatori. Quando porti tanti giocatori in fase offensiva qualcosa si può rischiare. Anche e dovevamo chiudere la partita nel primo tempo”



SU CHIELLINI E SZCZESNY – “Giorgio è stato un rientro importante, erano anni che non faceva 4 partite di fila, siamo contenti per lui, non ha avuto nessun problema. Szczesny è un portiere importante, nelle occasioni importanti si fa trovare sempre pronto”. Pirlo ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul mercato: "Sappiamo che il mercato è fatto di opportunità, ma in qualsiasi caso non cambierà l'equilibrio della nostra squadra".



SUL MERCATO - “Dzeko o Scamacca? Stiamo guardando quello che succede, non c'è tanto in giro. Non abbiamo l'obbligo di prenderlo, sarà una cosa last minute e se ci sarà l'occasione di prenderlo saremo contenti”.



SU DYBALA - “Dybala sta cercando di recuperare, speriamo di riaverlo presto”.



SU BERNARDESCHI - "Ha fatto una buona partita. Una gara di corsa di inserimento, bravo a farsi trovare in zona gol poi non è stato freddo e lucido a tirare. Durante la partita però ha fatto quello che doveva fare e siamo soddisfatti così".