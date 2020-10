A DAZN, parla Andrea Pirlo dopo il pari tra Crotone e Juventus. Qui le parole a Sky. "Ci vuole un po' tutto, siamo rimasti in 10 per episodi e bisogna sacrificarsi. L'abbiamo fatto a Roma e questa sera. Squadra giovane, che deve lavorare. L'abbiamo fatto poco in questi mesi, i tempi sono stati pochi. I giovani devono fare esperienza e la stanno facendo. Capita che in queste occasioni possano fare qualche leggerezza"."E' la squadra che abbiamo, giovane ma di qualità. Siamo in costruzione, abbiamo bisogno di tempo. I ragazzi hanno fatto tempo, hanno bisogno di sbagliare, ma possono farlo in partite che già contano"."Abbiamo provato pochissimo, giovedì i ragazzi sono tornati dalle nazionali. Ieri il primo allenamento tutti insieme, avendo a disposizione come Chiesa e Morata che attaccano bene la profondità, obiettivo era trovare gente tra le linee e attaccare profondità. Dalla parte destra, quando dovevamo difendere, abbiamo sbagliato qualche uscita in pressing, magari usciva Chiesa sul terzo centrale anziché sull'esterno. Abbiamo lavorato mezz'ora su questo e non abbiamo amalgamato i meccanismi. Serve tempo e serve lavorare tutti insieme, almeno per un po'"."Lui deve trovare la posizione, abbiamo posizioni da ricercare nella partita, che devono essere i cinque canali davanti. Può star centrale, centro sinistra, largo. Dipende dove troviamo superiorità. L'ha fatto bene con Chiesa, quella è la sua mattonella per trovare spazio con il mancino"."Ci saranno tante squadre che lotteranno per il titolo, si sono attrezzate per queste. Bisogna far punti, meglio farne che lasciarli per strada. Ne stiamo perdendo qualcuno, ma siamo in costruzione e torneremo presto davanti"."​E' stato uno dei 5 che era rimasto con noi a lavorare, aveva voglia di giocare. Chi è rimasto a lavorare era al meglio. Abbiamo avuto solo ieri i nazionali"."Ha caratteristiche da calcio spagnolo, il suo calcio è corto e vedere magari poco davanti. Fa troppi tocchi, tocca troppo il pallone, potrebbe velocizzare. Anche lui era alla prima partita e non ha fatto male"."Si è allenato ieri 10 minuti, veniva da un virus intestinale, non c'è stata l'occasione per fare minuti. Per fargli fare minuti non era la partita ideale"."Sta bene, purtroppo è a casa. L'importante è che stia bene"."Sempre un bell'effetto e dà una certa sicurezza"