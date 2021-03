Gazzetta parla della possibile rimonta della Juventus. Partendo da una certezza alla base: "Inutile nascondere che uscire agli ottavi di Champions con una squadra sulla carta inferiore (un’altra volta), ha lasciato una ferita profonda". Dunque, qual è il morale dei bianconeri? Certamente non alle stelle. E poi la squadra di Pirlo non ha ancora un'identità precisa, stampo chiaro e tondo, a questo punto del campionato per il quotidiano "è un serio difetto". "Ma è più colpa della società che sua. La Juventus però ha dalla sua i campioni, il carattere di ferro, l’abitudine a vincere, e un Pirlo che vuol diventare fenomeno anche in panca. Deve correre, e tanto, fino allo scontro finale della penultima fermata".