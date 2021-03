Nel corso della conferenza stampa pre Porto Andrea Pirlo ha chiesto una partite delle sue a Cristiano Ronaldo: "Me l'aspetto io, i tifosi e tutta la squadra. Sappiamo che lo può fare, sono sempre state le sue partite e in Champions ha sempre fatto valere il suo nome. I suoi gol parlano per lui, ci aspettiamo una di queste partite. Arthur? E' importante il suo ritorno, è un giocatore con caratteristiche uniche nel nostro organico. Ha grande tecnica e sa dare ritmo alla squadra: non è al 100%, ma anche se scende in campo al 70% può dare il suo contributo"