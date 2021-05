Destreggiandosi fra i vari "meme" comparsi su Instagram e Twitter a proposito dell'esonero di Andrea Pirlo, il sentimento dei tifosi della Juve nei confronti dell'ormai ex tecnico sembra essere univoco. La conquista della Coppa Italia (oltre che della Supercoppa) e la qualificazione in Champions ha decisamente ammorbidito il giudizio nei confronti del bresciano, anche da parte di chi fino a poche settimane fa non disdegnava l'uso dell’hashtag #pirloout. Ora invece lo si ringrazia, riconoscendone comunque i meriti e attribuendo prevalentemente alla società le colpe di una stagione non all'altezza delle aspettative. A Max Allegri il compito di fare meglio di lui.