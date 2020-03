L’emergenza coronavirus sta piegando il mondo intero, costringendo la maggior parte delle persone a vivere un periodo di quarantena per evitare di espandere il contagio della pandemia. Molte sono le campagne di sensibilizzazione di brand importanti, sponsorizzate e manifestate da personaggi di spicco, anche nel mondo dello sport. Anche Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus e campione del mondo, ha lanciato il messaggio lanciato da Nike attraverso un post su Instagram: “Se hai mai sognato di giocare per milioni di persone in tutto il mondo, ora è la tua occasione. Gioca in casa, gioca per il mondo”.