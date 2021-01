Campionato in primo piano sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani. Il Corriere dello Sport apre con la vittoria del Milan a San Siro e con il big match tra Roma e Inter. In chiave Juve il focus è sulle scelte di formazione: "Pirlo lancia Demiral" scrive il quotidiano. Tuttosport evidenzia le parole dell'allenatore bianconero in conferenza alla vigilia della sfida col Sassuolo: "Ragazzi, niente scherzi. Se siete degni di questa maglia dimenticate gli elogi".