Come racconta Repubblica, c'è stato un tempo in cui Prandelli era il Maestro e Pirlo l'allievo. Ed era finito nel 2014, quando Cesare smise di essere ct della Nazionale. Scrive il quotidiano: "Andrea smise di esserne il regista, ma nel corso dei quattro anni insieme i due, entrambi originari della provincia di Brescia, consolidarono un rapporto molto stretto, di reciproca approvazione. Martedì sera saranno avversari allo Stadium, dove la Juventus ospiterà la Fiorentina". E' infatti la prima volta in cui Pirlo si troverà ad affrontare un allenatore da cui è stato allenato. La seconda volta sarà con Conte: a San Siro, Inter-Juve.