La Juventus si è giocata tanto contro il Napoli. La posta in palio andava ben oltre i canonici tre punti, perché quelli guadagnati ieri sera allo Stadium peseranno molto nelle sorti della qualificazione alla prossima Champions League. Pirlo ha avuto la meglio, ha avuto ragione. Come riporta Tuttosport, la posizione di Pirlo dopo la vittoria di ieri appare certamente più forte: “Il fantasma di Allegri, che si aggirava sul finale di stagione, è stato spazzato via da una prestazione di carattere e compattezza”. Adesso dovrà dare nuove conferme, blindando l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie.