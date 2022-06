Andrea Pirlo al Karagumruk, è ormai ufficiale. Il tecnico ex Juve porterà con sé quasi tutto il vecchio staff. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'uomo in più sarà Mauro Bertoni, bresciano, un passato da allenatore a Vanuatu e in Australia: è lui il nuovo uomo all'interno della squadra di coach al seguito del Maestro. Che avrà dunque ancora Baronio, Gagliardi e Bertoni, Pavarini sarà il preparatore dei portieri e Bertelli il preparatore atletico.