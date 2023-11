L'ex allenatore della Juventus Andreaha parlato al Festival Orientamenti di Genova ha parlato del suo passato in bianconero. Le sue parole:"La Juventus mi ha dato questa enorme opportunità, ho iniziato da lì. Esperienza fantastica, che a parer mio è andata bene. Poi sono andato in Turchia, e adesso sono alla Samp dove mi auguro di fare un bel percorso. Se sogno la Serie A? Bisogna andare per step, ma sognare sicuramente si può. Serve però anche essere realisti, essere focalizzati sul momento: nell’ultimo periodo siamo migliorati, ora però servirà accelerare: mi dispiace esserci fermati proprio questa settimana, ma stiamo continuando a prepararci. Pensiamo partita per partita, tra qualche mese vedremo dove saremo arrivati. La Serie B è simile al campionato turco: giocare con la prima o l’ultima della classe comporta lo stesso livello di intensità".