Andrea, in conferenza stampa, è tornato sulla gara di andata contro il Barcellona: "La partita dell'andata l'abbiamo vista e rivista. Le sconfitte migliorano le partite che devi giocare, possono essere d'aiuto per il futuro. Dobbiamo sicuramente migliorare la fase di non possesso, essere molto stretti con le linee di centrocampo e di difesa. Non dobbiamo farci trovare scoperti, loro portano tanti giocatori su sulla trequarti, cercare di farli giocare lateralmente".