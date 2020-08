Tra una settimana inizia il ritiro della Juventus ma la strada di fronte al nuovo tecnico bianconero è già in salita. La stgione infatti inizierà con tanti calciatori già in infermeria. Prima tra tutti Paulo Dybala, uscito malconcio dalla sfida contro il Lione a causa di una ricaduta su un problema muscolare. Out anche Khedira e Douglas Costa, che come Dybala sono candidati a lasciare la Juve: per il primo si valuta la rescissione, per il secondo c'è lo United. Ko anche De Ligt, che resterà fuori 3 mesi causa operazione alla spalla: per lui niente mercato in uscita, solo volontà di recupero. L'inizio di Pirlo è già in salita.