È uno degli allenatori rivelazione di questo inizio di campionato. Lui con la matricola Spezia si trova al momento in piena zona salvezza, grazie agli 8 punti frutto di 2 vittorie e 2 pareggi. Una delle 3 sconfitte le ha vissute contro la Juventus, quando però ci volle l'ingresso di Ronaldo per schiodare la situazione dall'1-1 che stava maturando a inizio ripresa. Lui è Vincenzo Italiano, e a Sky Sport ha parlato anche di Andrea Pirlo: "È stato bello affrontarci, Andrea oltre a essere un grandissimo campione sta avendo un'opportunità bellissima. E sono convinto che saprà sfruttarla in pieno: ha passione e quando parli con lui di calcio te la trasmette".