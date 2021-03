10







di Marco Amato

Un grosso tavolo di legno massiccio, strumenti sparsi sopra, sporcizia e libri indecifrabili. È più o meno così che ci si può immaginare il tavolo di un alchimista del 1500 intento a trasformare un elemento come il piombo in qualcosa di più nobile come l’oro. Allo stesso modo, Andrea Pirlo, tra infortuni, incidenti di percorso ed esperimenti, sta cercando la quadra per nobilitare un reparto di centrocampo che da anni appare in grande sofferenza. Il problema, in questo caso, è che una volta che l’esperimento è fallito non basta buttare via tutto e ricominciare da capo perché i punti persi per strada pesano come macigni e il distacco di 10 punti dall’Inter capolista è proprio lì a raccontare questo.



COPPIA DI CENTROCAMPO - L’alchimista Pirlo, però, potrebbe essere arrivato alla fine della ricerca della formula perfetta. Quella che trasforma il piombo in oro, quella che in altri tempi e per altri motivi avrebbe fatto esclamare con gioia e stupore: Eureka! L’elemento nobilitante del centrocampo bianconero porta il nome di Danilo: un cambio di paradigma rappresentato da un difensore che aggiusta la mediana, oppure racconta del fallimento di dare un futuro degno ad un reparto che è stato tra i migliori d’Europa grazie a gente come Pogba, Marchisio, Vidal e lo stesso Pirlo. Danilo ha la giusta propensione alle coperture e qualità difensive che permettono alla mediana di restare abbottonata e fare filtro, senza lasciare la difesa preda delle incursioni avversarie. A questo aggiunge visione di gioco e un piede educato che manca ad altri centrocampisti in squadra e che gli permette di ribaltare l’azione con verticalizzazioni veloci e precise. L’elemento che legato insieme produrrebbe la reazione della trasformazione in (verde)oro è Arthur. Il centrocampista ex Barcellona è un maestro nella gestione del pallone, nel fraseggio corto quando c’è da prendere tempo e riprendere fiato. Due calciatori che, con le caratteristiche che posseggono, potrebbero completarsi a vicenda. L’alchimista Pirlo, a furia di esperimenti, potrebbe aver trovato la formula per il centrocampo: la speranza è che non sia troppo tardi.