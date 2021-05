A JTV, Andrea Pirlo analizza la vittoria con l'Udinese.



PARTITA SOFFERTA - "Il carattere? Sapevamo di affrontare un'ottima squadra, che si difende bene, fisica, non è facile fare punti qua a Udine. Ci eravamo complicati la vita come al solito, regalando un gol per disattenzione banale. Volevamo recuperarlo, l'abbraccio finale dopo il gol dimostra che il gruppo è compatto, coeso, vuole raggiungere la Champions a ogni costo".



BISOGNA CREDERCI - "Ronaldo? Bisogna crederci su quella palla. Avevamo bisogno di questa vittoria, di questo spirito, di non mollare. Dobbiamo onorare la maglia fino alla fine".



LE DIFFICOLTA' - "Eravamo partiti anche bene, abbiamo presto gol per disattenzione. Non deve succedere: ci siamo girati e non abbiamo guardato la palla. Quando vai sotto diventa difficile, la reazione è stata ottima, lo spirito è stato da grande squadra. E questa vittoria ce la portiamo stretta a Torino".



FELIX - "Avevamo forze fresche da mettere dentro. Anche Morata per dare spinta, per avere gente in area. Felix è entrato tranquillo, con personalità, ha dato il suo apporto".



LOTTA CHAMPIONS - "Cosa avere in più? Voglia, intensità, attenzione nei dettagli. Saranno scontri diretti da affrontare al 100%. Milan? Importante, ora recuperiamo e ci prepariamo per una grande settimana".