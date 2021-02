ha commentato così la vittoria contro il Crotone: "Eravamo partiti un po' nervosi, forse le ultime due sconfitte ci hanno messo un po' di nervosismo e di non lucidità nel gioco con la palla - ha detto a Sky Sport - Poi i gol ci hanno agevolato, ci hanno dato più tranquillità e poi il resto l'abbiamo gestito bene. L'inizio non è stato dei migliori, abbiamo sbagliato tanti passaggi un po' per frenesia un po' per la voglia di andare a fare subito gol; ma oggi l'importante era portare a casa i tre punti.. Loro erano molto bravi a chiuderci da un lato, quindi dovevamo essere veloci per andare a trovare il nostro centrocampista e attaccare sul loro lato debole. Abbiamo fatto bene, infatti poi i gol sono arrivati su queste situazione".- "Sabato a Verona sarà una gara molto difficile nella quale avremo. Dobbiamo cercare di muoverci meglio, Morata non è al meglio, viene da un periodo di influenza in cui non è stato bene quindi ha bisogno di un po' di tempo per rimettersi in sesto; ma se abbiamo Ronaldo davanti il gioco va sviluppato diversamente perché Kulusevski non è un attaccante e da lui chiediamo un altro tipo di movimento.per andare diretti; il gioco deve essere fatto un po' più in ampiezza cercando poi di trovare Cristiano in mezzo all'area".- "? Giocare nella Juve o nel Parma sono due cose diversi, l'anno scorso i gialloblù giocavano in contropiede e quindi aveva tanto spazio davanti; quando giochi con la Juventus tante squadre si chiudono e gli spazi diventano sempre meno. Lui si sta adattando in tante posizioni, adesso sta giocando in un ruolo che non è proprio il suo ma lo sta facendo bene, quello che gli chiediamo è anche tanto lavoro in fase di non possesso. Ci sta dando una grande mano, ma può fare molto di più.si trova meglio a destra per il suo modo di giocare e di attaccare nell'uno contro uno, con la sua finta è facilitato per andare ad attaccare l'esterno avversario; anche a sinistra però ha fatto delle belle azioni e riesce a crossare con quel piede. Detto questo, la sua posizione è sicuramente quella di esterno destro e quando è possibile lo lasciamo lì".- 250a partita della Juventus allo Stadium, che Andrea Pirlo ha vissuto da allenatore dopo tante sfide su quel campo: "Dieci anni fa pensavo a giocare e vincere da calciatore, ora ho lo stesso obiettivo della vittoria, ma cercando di raggiungerlo da un'altra parte.. Meglio in campo o in panchina? In campo, sicuramente. E' molto più facile".