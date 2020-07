4







di BN

Ormai è tutto fatto. Andrea Pirlo prenderà il posto di Fabio Pecchia alla guida della Juve U23. L'ex centrocampista ha trovato l'accordo totale con il club e la firma sul contratto arriverà nelle prossime ore, con tanto di annuncio ufficiale dopo gli anni passati a Torino da calciatore. La prima esperienza in panchina per Pirlo, che sta già facendo sognare i tifosi della Juve. Obiettivo? Playoff.



UFFICIALITA' IN ARRIVO - Dunque, nuova esperienza in panchina per l'iridato 2006. La Juve punta su di lui per dare ancor più valore al progetto Under23 e - magari - ritrovarsi un piccolo prodigio della panchina direttamente in casa. Non sarà facile, ma Andrea ha la forza e soprattutto la fiducia per fare grandi cose. Il passo in avanti, insomma, non è poi così ampio. Toccherà a lui dimostrare di esserne all'altezza.