La Juve non può più sbagliare. Non poteva anche prima e l'ha fatto, vero. Stavolta però ci sono in ballo tanti, tantissimi milioni di euro sul piatto. L'ago della bilancia è la qualificazione in Champions, che fino a qualche mese fa sembrava scontata ma adesso è tutt'altro che sicura. Con l'Inter capolista a +10 sui bianconeri e uno scudetto ormai quasi definitivamente andato, la Juventus dovrà lottare per il quarto posto per il quale affronterà due dirette concorrenti nelle prossime quattro partite: dopo il derby di sabato col Torino recupererà la gara contro il Napoli inizialmente prevista a ottobre e definitivamente spostata a mercoledì 7, poi ci sarà il Genoa e nella giornata successiva la squadra di Pirlo andrà a Bergamo contro l'Atalanta.



CORSA ALLA CHAMPIONS - Sfide decisive che possono condizionare una stagione e non solo, in caso di mancata Champions potrebbe risentirne anche il mercato già stravolto dall'arrivo del Covid (la Juve ha perso 113,7 milioni nel primo semestre del 2020-21). Ecco perché allora l'accesso all'Europa che conta diventa fondamentale per il futuro, adesso bisogna guardarsi dietro perché ci sono cinque squadre in sei punti: Juve e Atalanta 55, Napoli 53, Roma 50 e Lazio 49. Basta un mezzo passo falso e si perde tutto.



DYBALA RITROVATO - Ora più che mai serve un patto tra Pirlo e la squadra, bisogna remare dalla stessa parte per portare a casa l'obiettivo minimo in una stagione definitiva da molti disastrosa. L'allenatore sorride guardando alla fase finale della stagione, perché finalmente può contare di nuovo su Paulo Dybala, il grande assente della squadra che dopo un lungo calvario si è finalmente messo alle spalle il problema al ginocchio sinistro e contro il Torino potrebbe almeno andare in panchina. Ieri si è allenato interamente con il gruppo e se il dolore gli darà tregua potrebbe fare uno spezzone di partita, come fa sapere il Corriere dello Sport. Poi, ci sarà il contratto da discutere. Ma questa è un'altra storia.