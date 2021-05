Duecentonovantatré giorni. Si chiude così l'esperienza da allenatore di Andrea Pirlo, dopo 52 partite in cui ha collezionato 34 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. Due trofei vinti, la Supercoppa e la Coppa Italia, e poi un quarto posto raggiunto all'ultima giornata con tanto di brividi negli ultimissimi minuti. L'epilogo non è stato facile, ma neanche poi così felice. Come racconta il Corriere dello Sport, il suo destino sembra quello di rilanciarsi immediatamente: vuole nuove sfide, e c'è il Sassuolo pronto a concedergliela, con l'Udinese che guarda interessata. C'è chi avanza l'ipotesi in futuro di un ritorno.