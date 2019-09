Andrea Pirlo era oggi a Brescia per vedere l'amichevole della sua ex squadra contro il Frosinone, allenato dall'amico Alessandro Nesta. L'occasione è stat buona per rilasciare, tramite Ansa, due dichiarazioni: una su Balotelli, che esordirà probabilmente contro la Juventus - oggi in gol - e del duello in vetta. "​Balotelli? Se ha scelto il Brescia, vuol dire che ha voglia di ripartire e di farlo al meglio. E, se riparte, tutto verrà di conseguenza, anche con la maglia azzurra. Ma il ritorno in Nazionale dipenderà solo da lui. Se non lo dimostri sul campo, non puoi pensare di andare da nessuna parte. Campionato? Credo che la Juventus sia la favorita, ma l'Inter si sta avvicinando. Credo, comunque, che i bianconeri abbiano qualcosa in più".