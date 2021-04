Nicolò Pirlo ha ringraziato tutti coloro i quali hanno mostrato vicinanza nei suoi confronti dopo le minacce subite nei giorni scorsi. "Ciao a tutti, volevo ringraziare tutte e dico tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno mandato anche un semplice messaggio. Siete stati tantissimi, purtroppo, non sono riuscito a leggerli tutti e a ringraziarvi uno per uno. L'intenzione del mio post pubblicato su Instagram non era quella di passare da vittima, bensì quella di sensibilizzare e soprattutto far forza a tutte le persone che come me ricevono questi tipi di messaggi. Dobbiamo avere il coraggio e la forza di condannare determinate frasi, perché non è proprio accettabile. Queste cose devono finire qua! Un saluto a tutti".