Una sorpresa a un amico, e i tifosi bianconeri hanno iniziato a sognare. Pirlo junior fa parlare di sé sui social per l'ultima story pubblicata sul suo profilo Instagram. Con lui, Nicolò, sempre più vicino al rientro in campo per tentare l'ultimo aggancio al treno degli Europei con la nazionale e chiaramente il quarto posto valido per la Champions con la Roma.Da Torino a Roma, per il primogenito del tecnico bianconero. Che Zaniolo lo vorrebbe, eccome, per la sua squadra. Un giocatore al quale si era già interessato a tempo debito Fabio Paratici. Fu alta, troppo, la valutazione della Roma. E adesso? Se le foto potessero parlare...