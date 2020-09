Il 17enne Nicolò Pirlo, figlio maggiore di Andrea Pirlo (avuto con la ex moglie Deborah Roversi) ha appena pubblicato su Instagram una serie di foto delle sue vacanze, con il messaggio "Non tutte le estati durano per sempre". A colpire gli appassionati di calcio e i tifosi della Juventus, scorrendo questi scatti estivi del primogenito dell'allenatore bianconero, sono due giocatori che si vedono insieme a Nicolò e i suoi amici: Alvaro Morata e Federico Chiesa. Morata è un ex Juve tornato in auge nelle recenti voci di mercato, mentre Chiesa è stato a lungo accostato alla Juve ma il prezzo della Fiorentina era ritenuto troppo alto.