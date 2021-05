"Lavora per raggiungere quei sogni che si trasformano in obiettivi... Ce la farai". Questo, il messaggio di, figlio di Andrea. Il primogenito dell'ormai ex allenatore bianconero ha voluto - con ogni probabilità - inviare un messaggio anche a suo papà, che si appresta a vivere in queste ore il primo esonero della sua carriera. Pirlo è già stato contattato dal Sassuolo e potrebbe ripartire proprio dall'Emilia, dove ha vinto tra l'altro le due coppe della sua gestione juventina. In serata potrebbe arrivare la notizia dell'esonero di Pirlo attraverso i canali ufficiali della Juventus.