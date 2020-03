Campioni del mondo - ed ex juventini - a confronto: Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo, face to face in una diretta Instagram. Tanti argomenti toccati dai campioni: dal Mondiale al coronavirus. Poi Cannavaro, oggi allenatore del Guangzhou in Cina, chiede a Pirlo se allenerà la Juve Under 23, un'ipotesi circolata nei giorni scorsi: "Ho un sacco di richieste - risponde Pirlo sorridendo - Seriamente, ho già lo staff pronto perché magari dall’estero mi chiamano prima. Il Barcellona mi sta aspettando - scherza ancora - Non voglio sbagliare la prima scelta, ho già avuto qualche offerta”.