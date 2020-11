Andrea Pirlo, a JTV, ha parlato di Pippo Inzaghi e del loro rapporto: "E' un allenatore che si è messo in grande discussione con un inizio nel Milan, poi è stato ammirevole il suo passo indietro in C col Venezia. E' un allenatore, bravo, preparato e malato di calcio. Arriverà sicuramente. Il Benevento è una buona squadra, preparata, hanno gamba e hanno messo in difficoltà anche il Napoli qualche settimana fa. Dovremo stare attenti".