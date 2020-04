Andrea Pirlo e Brescia, un legame indissolubile. Che l'ex fuoriclasse di Milan e Juve ha voluto condividere con Ambra Angiolini, compagna del suo vecchio allenatore Max Allegri. "Fortunatamente sto bene. Io ho vissuto a Flero, poi a Villaggio Serena, quindi ho lasciato Brescia per lavoro, purtroppo. Ringrazio tutti, fa piacere essere ricordato dalla propria città, anche se ci ho giocato poco, mi ci sono sempre sentito legato. L'ho vissuta poco, sono andato via che avevo appena preso la patente. Da più piccolo giravo a piedi, mi piaceva il centro, piazza Loggia, che adesso è diventata molto più bella. Ma frequentavo di più il mio paese - le parole di Andrea -. Il pregio dei bresciani? Che stiamo zitti e lavoriamo, fino a quando raggiungiamo i risultati. Quella di chiedere aiuto a qualcun altro è l'ultima chance. Solo in casi eccezionali, come questo, si deve far fronte ad ogni tipo di necessità. Fortunatamente ho il giardino, almeno i bambini possono sfogarsi un po'. Voglio dire a tutti coloro che lavorano alla Poliambulanza di Brescia, non siete soli: avete una città dietro, dovete essere orgogliosi di essere gli eroi. In questo momento noi calciatori siamo persone come tutti, non siamo nessuno, i veri eroi sono i medici e gli infermieri".