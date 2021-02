di CC, inviato allo Stadium

Andrea Pirlo, in conferenza, analizza la vittoria con la Roma.



PARTITA SOFFERTA - "Partita sofferta, sapevamo di soffrire con una grande Roma. Sapevamo che la nostra impostazione sarebbe stata difficile. La difesa bassa per bloccare le linee di passaggio, loro portavano tanti giocatori".



LIVELLO MENTALE - "Siamo stati bravi nelle difficoltà a stare uniti, non è facile gestire quando giochi bene a calcio. Prova che dà grande forza, compattezza, fatta bene la fase difensive. Occasioni chiare per loro non ce ne sono state".



VITTORIA ALLA ALLEGRI - "Stile Sarri o Allegri, l'importante è vincere. Giochiamo per vincere le partite, puoi giocare bene o meno bene, l'importante è portare a casa il risultato".



CHIELLINI - "Abbiamo grandi difensori, l'ho detto ieri in conferenza. Mi danno grande affiatamento, oggi Giorgio e Leo. Posso stare tranquillo, quando giocano bene i difensori la fase difensiva è merito di tutti".



CUADRADO - "Scelta tattica, sapevamo che avrebbero giocato Mkhitaryan e Spinazzola, Danilo poteva essere presente sulle preventive, in raddoppio su Spinazzola e ha fatto molto bene": RONALDO - "Fin dall'inizio mi ha sempre dato disponibilità. In alcune partite può fare più il centravanti, gli chiediamo copertura sul play. Ma dall'inizio ha sempre rispettato ciò che gli chiedevamo e sono sempre sereno".



BONUCCI - "Adesso valutiamo, ha avuto un piccolo problemino, domani vediamo come sta".



CAMBIAMENTO - "Questione di giocatori, quando hai i pesanti in campo la differenza si sente. A San Siro senza Cuadrado, Alex Sandro. Due dei quattro difensori che possono fare la differenza. Tutta la squadra ha cambiato l'atteggiamento. Capitano gli errori, dobbiamo essere concentrati in fase di non possesso. C'è l'aiuto di tutti perché bisogna correre in 11".



ROSA AL COMPLETO - "Formazione tipo? Ho detto che ho una rosa che mi dà grande continuità. Ho giocatori che mi fanno cambiare in base a ciò che vedo, alla partita, adesso che ho la rosa ampia è più facile".



JUVE MIGLIORE - "Non so se è stata la Juve migliore, ma è stata una grande Juve, partita difficile, dopo Sas Siro dovevamo recuperare forze, ma l'impegno di tutti emotivamente era stato tanto, squadra forte che ti fa correre e su questo piano difensivo abbiamo fatto una grande gara".